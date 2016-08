Riittävästi valtuutettuja?

Kunnanjohtaja on nimennyt työryhmän, jonka tehtävänä on ollut laatia seuraavan valtuustokauden organisaatiomalli Lapinlahden kunnalle. Työryhmä on laatinut ehdotuksen luottamushenkilöorganisaatiosta. Uudessa kuntalaissa on säädetty valtuutettujen lukumäärästä. Sen mukaan 5 001–20 000 asukkaan kunnissa valtuutettuja on oltava vähintään 27.

Säännös ei aseta ylärajaa valtuutettujen lukumäärällä. Valtuutettuja on valittava pariton lukumäärä. Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä.

Organisaatiotyöryhmä on päätynyt esittämään, että valtuuston koko seuraavalla vaalikaudella on 31 valtuutettua. Tällä hetkellä lain sallima vähimmäismäärä on Lapinlahden osalta 35 valtuutettua.

31 valtuutettua perustellaan muun muassa sillä, että sote-uudistuksen yhteydessä kunnan tehtävät vähenevät. Vähimmäismäärää suuremmalla valtuutettujen lukumäärällä turvataan kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet sekä varmistutaan siitä, että ns. piilevä äänikynnys ei nouse kohtuuttoman korkealle. Viime vaalien tuloksen mukaan kaksi pienintä ryhmää olisivat menettäneet paikkansa, jos valtuuston koko olisi vain 27.

Kunnanhallitus pohtii maanantaina, esittääkö se valtuutettujen lukumääräksi 31. Mitä mieltä sinä olet?