Palvelut tutuksi avoimissa ovissa

Tervetuloa kaikki työllistymisasioista kiinnostuneet Lapinlahden kunnantalolle 20.2. kello 14-16.30

Alun perin oli ajatuksena järjestää ihan perinteiset avoimet ovet, kertoo kunnan työllisyyskoordinaattori Minna Jääskeläinen. Kunnan hallintokeskuksen alaisuuteen siirtynyt työllistämisyksikkö toimii nykyään kunnantalon kakkoskerroksesta.

– Uudet tilat ovat entisissä Käskynkän tiloissa eli siellä terveyskeskuksen puoleisessa päässä. Jos sieltä suunnalta saapuu, niin ulko-ovessa on kyllä opaskyltti, Jääskeläinen kertoo.

– Mutta kun työllisyyden hoitoon liittyy monta tekijää, tuli mieleen villi idea, että voisihan meillä olla saman tien vähän isommat avajaiset. Työllisyysviikolla eli viikolla kahdeksan meillä onkin maanantaina 20.2. Pop up -iltapäivä, Jääskeläinen jatkaa.

Ensimmäisenä oli luontevinta kysyä mukaan Lapinlahden 4H. Yrittäkkee työ -hankkeen suunnitelmaan sisältyvä idea Työelämämessujen järjestämisestä hoituu samalla kertaa, kun yhdessä tehdään.

4H löytyy edelleen kunnantalon alapäässä, Maaseututuvan siivestä. Yhteisen iltapäivän tapahtumapaikaksi oli passeli valinta puolivälin krouvi eli kunnantalon toisen kerroksen yläaula.

– Sieltä on mahdollisuus käydä kurkkaamassa molempien omia tiloja, mutta tapahtuma tosiaan on siinä aulassa, lupaa 4H:n toiminnanjohtaja Päivi Lahdenmäki.

Luvassa ei ole luentoja, mutta paljon kaikkea muuta hyödyllistä.

– Tavoite on antaa työllistymiseen liittyvien palvelujen tarjoajille kasvot. Kunnantaloon tulee monta eri pistettä, ja niissä toimintaa esittelevät muun muassa KELA ja TE-keskus, kertoo vuoden alussa työnohjaajana aloittanut Mari Hyvönen.

Kunnan terveydenhoitaja on paikalla kertomassa työttömien terveydenhuollosta, työsuojeluvaltuutettu kertoo millainen on hyvä työpaikka ja Ylä-Savon Ohjaamo esittelee Iisalmessa toimiva nuorten kohtauspaikan toimintaa.

Etsivä nuorisotyö ja sen nuoriso-ohjaajat pitävät toiminnallisia rasteja. Oppisopimustoimisto sekä Ylä-Savon Ammattiopisto kertovat opiskelumahdollisuuksista, ja 4H esittelee kesätyön hakuprosessia.

– Tilaisuudessa voi jo ottaa hakulomakkeita mukaan, vaikka varsinainen hakuaika alkaa 13.3., vinkkaa Lahdenmäki.

MTK ja maatalousyrittäjä tuovat oman alan työllistymisen ja opintopolun tietoa, ja toimintaansa on tulossa esittelemään mahdollisesti myös marjatila- ja matkailuyrittäjiä.

– TE-asiantuntija on paikalla niin hakijan kuin yrityksen tarpeita ajatellen. Eli jos olet yrittäjä ja haluat rekrytoida, niin ota yhteyttä etukäteen. Tilaisuuteen saa tulla rekrytoimaan vaikka tapahtuma ei olekaan varsinainen rekrytointitapahtuma vaan palvelut tutuksi –iltapäivä.

Iltapäivän viihdepuolesta vastaavat Halavatun Papat, ja lisukkeena on kahvi- ja laskiaispullatarjoilu.

– Varpaisjärvellä on luvassa avoimet ovet pienimuotoisemmin keväämmällä kunhan saamme kunnanvirastolle työhuoneen kuntoon. Jatkossa on tarkoitus, että joko minä tai Mari ollaan siellä suunnalla kolmena päivänä viikossa, Jääskeläinen lupaa.