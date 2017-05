Nyt kerätään näkemyksiä keskustaajaman palveluista ja viihtyvyydestä!

Iisalmen kaupunki sekä Sonkajärven, Vieremän ja Lapinlahden kunnat ovat käynnistäneet keskustaajamien kehittämistyön kuntakeskusten elävöittämiseksi. Kehittämistyötä tehdään yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kehittämistyö käynnistyy sähköisellä kyselyllä, jonka kautta kaikilla on mahdollisuus jättää omia kehittämisideoitaan ja mielipiteitään. Kokemuksia ja kehittämisideoita kootaan niin kuntalaisilta, kunnassa toimivilta yrityksiltä kuin myös kunnassa työn, vapaa-ajan tai muun asian merkeissä vierailevilta.

Kehittämistyöhön kuuluva kysely on nyt avoinna. Mielipiteitä ja kehittämisideoita keskustaajamien palveluista sekä viihtyisyydestä voi antaa vastaamalla kyselyyn kuntien verkkosivuilla osoitteissa iisalmi.fi, lapinlahti.fi, vierema.fi tai sonkajarvi.fi. Mikäli käytettävissä ei ole internetyhteyttä, kyselyyn on mahdollista vastata kirjastojen asiakaskoneilta.

Kyselyyn pääset myös tästä.

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan Genelecin G One aktiivikaiuttimet (kaiutinpari). Kyselyyn vastaaminen vie vain hetken ja se tapahtuu nimettömänä. Kysely on avoinna 6.6.2017 saakka. Tulokset julkaistaan kesän 2017 aikana. Kyselyn toteutuksen hoitaa Suomen Aluetutkimus FAR /Aluepro Oy.

Iisalmen kaupunki sekä Sonkajärven, Vieremän ja Lapinlahden kunnat ovat käynnistäneet tapahtumamatkailun sekä kaupunki- ja kuntakeskustojen kehittämistyön, jonka tavoitteena on kasvattaa alueen matkailutuloa. Vuoden 2017 alussa käynnistyneellä kaksivuotisella hankkeella haetaan ratkaisuja mukana olevien kuntien keskustaajamien elävöittämiseksi sekä Ylä-Savon tapahtumamatkailun kehittämiseksi. Kehittämistyöhön kuuluu kevään ja kesän 2017 aikana toteutettavat keskustaajamien sekä tapahtumien nykytilaa ja kehittämistarpeita tutkivat kartoitukset, joilla osallistetaan muun muassa alueen asukkaita, yrittäjiä, tapahtumajärjestäjiä ja tapahtumakävijöitä antamaan näkemyksiään alueen tapahtumista ja keskustaajamista. Hankkeen hallinnoijana toimii Iisalmen kaupunki. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.