Nuoret piiloduuniin

Työttömyys on jämähtänyt paikalleen. Tarkalleen ottaen nousu on taittunut ja hieman kunnasta tai seutukunnasta riippuen ollaan hienoisessa nousussa tai laskussa. Lyhyesti sanottuna kuitenkin jämähtänyt.

Ihan tilastojenkin mukaan avoimia työpaikkoja on olemattomasti suhteutettuna työttömien määrään. Jos työtä on olemassa, niin kyse on piilotyöpaikoista, joiden esiin kaivamiseen tarvitaan uusia ja taas uusia keinoja.

Tällä viikolla on uutisoitu TE-toimistojen tehostaneen toimintaansa. Osoituksia työpaikoille on tehty ennätysmäärä. Osoitusten määrä on jopa virkailijoiden tulostavoitteena. Samalla kerrottiin, että tarjottujen työpaikkojen ja osoituksen saaneiden työnhakijoiden ilmeinen kohtaamattomuus on tavallaan johtanut myös työttömyysetuuden menettämiseen. Samaan aikaan kun työtarjousten määrä on kolminkertaistunut, on sanktioiden määrä nelinkertaistunut. Työnhakijat kertovat tällä hetkellä aivan hurjista hakemusmääristä avointa työpaikkaa kohti.

Työ- ja elinkeinoministeriö pohtii uusia keinoja työttömyysturvan kiristämiseksi, kertoo Yle. Tarkastelussa on muun muassa työn vastaanottovelvoitteen laajentaminen. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työttömän olisi jatkossa otettava nopeammin vastaan mitä tahansa työtä, jotta ei menettäisi työttömyyskorvausta. Taustalla on hallituksen linjaus työn vastaanottovelvoitteen kiristämiseksi. Periaatteessa idean ymmärrän, mutta minkälaisia työntekijöitä saa pakolla täysin vieraalle alalle. Toki valinnan mahdollisuus jää edelleen työnantajalle. Itse en vastentahtoista työllistäisi.

Nuoret duuniin -hanke on tehnyt innovatiivista työtä työpaikkojen löytämiseksi ja työllistämisen kynnyksen alentamiseksi. Ensi viikolla järjestettävät massiiviset Megatärskyt-tapahtumat Varkaudessa, Kuopiossa ja Iisalmessa kokoavat yhteen yli 170 yritystä, yhteisöä, järjestöä ja oppilaitosta. Messuilla on avoinna jopa 1500 työpaikkaa. Mahdollisuuksia on siis tarjolla – sekä nuorekasta otetta työelämään.