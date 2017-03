Noora Pursiainen antoi maakuntalaululle nuoret kasvot

Lapinlahtelainen Noora Pursiainen esiintyy tiistaina julkaistulla Savo’s Song -musiikkivideolla. Kyseessä on Jonas and I -yhtyeen ja Marco Hietalan modernisoima Suomen vanhin maakuntalaulu, Savolaisen laulu.

Karl Collanin säveltämä ja August Ahlqvistin sanoittama Savolaisen laulu on vuodelta 1852. Osana Suomen 100-vuotisjuhlintaa se on saanut uuden melodian sekä englanninkielisen tekstin. Savo´s Song -kappaleen ja musiikkivideon ovat tuottaneet Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien liitot.

Tyylikäs, säväyttävä

Kun Noora Pursiaista pyydettiin esiintymään Jukka Tallisen käsikirjoittamalle ja ohjaamalle musiikkivideolle, ei hän pitkään miettinyt vastaustaan.

– Totta kai lähdin mukaan! Projekti kuulosti heti tosi hienolta.

– Kuvausten jälkeen osasin odottaa, että lopputuloksesta tulee vaikuttava, mutta se on silti ihan eri sfääreissä kuin osasin kuvitella. Joka kerta kun olen valmiin videon katsonut, olen ollut ihan sanaton.

Sanojakin silti löytyy:

– Video on tyylikäs ja säväyttävä.

Päärooleissa musiikkivideolla ovat nuori nainen ja vanhempi mies, jos henkilörooleista puhutaan.

– Pääosassa ovat maisemat, Pursiainen tulkitsee.

Videota on kuvattu talvisessa Kuopiossa, Leppävirralla ja Sonkajärvellä.

Pursiaisen mukaan se kertoo sukupolvien kohtaamisesta ja jatkumosta, mutta jättää paljon tilaa katsojan tulkinnalle.

Luonnollinen tilanne

Musiikkivideolla esiintyminen oli viime kesänä Savon Sanomien Juhannusneidoksi valitulle Noora Pursiaiselle aivan uusi kokemus. Näytteleminen ei ole koskaan kuulunut hänen harrastuksiinsa. Tosin näyttelemisenä hän ei osuuttaan oikeastaan pidäkään.

– Kuvaukset olivat tosi luonnollinen tilanne. Minulla oli rooli, mutta silti olin omana itsenäni.

Kuopiosta kotoisin oleva Jonas and I on tehnyt maakuntalauluun yhtä säkeistöä lukuun ottamatta uuden sävellyksen. Alkuperäisestä laulusta tutun viimeisen säkeistön laulaa Marco Hietala. Englanninkielisen käännöksen on tehnyt Liisa Muinonen-Martin.

Laulaja ja kappaleen säveltäjä Roope Hakkarainen kuvailee kokonaisuutta kuulaaksi ja syvälliseksi. Siinä on vaikutteita suomalaisesta tarinankerronnasta ja kansanlauluperinteestä.

Savo’s Song -musiikkivideo on nähtävissä Jonas and I -yhtyeen Youtube-kanavalla.

Katri Viitaniemi