Mistä ostaisin paikallista?

Paljon puhutaan lähiruoasta, paikallisesta tuotannosta ja oman alueen suosimisesta. Puhetta on paljon jo siihenkin nähden, miten vaikeaa on löytää tietoa siitä, mitä elintarvikkeita tai muita tuotteita esimerkiksi Lapinlahdella valmistetaan. Koottua tietoa ei ole missään. Juustoa, lihaa, hunajaa, perunaa, leipää, vaatteita, marjoja. Siinä vähän alkua tuoteryhmille. Valintoja on kovin vaikea tehdä, jos ei tiedä, mistä voisi valita.

Suoramyynti ja muu tuottajien tai valmistajien oma myynti on yksi kehitettävä asia. Tuoteiden näkyminen vieläkin paremmin liikkeissä on toinen. Yhteinen myynti vaikkapa kesäisellä torilla avaa mahdollisuuden olla kiinnostava laajemmalle yleisölle. Tulevana kesänä on tähän mahdollisuus joka toinen torstai ohjelmallisten iltatorien myötä. Ensimmäinen kerta on kesäkuun toisena päivänä kello 17 ja siitä jatketaan koulujen alkuun asti. Paikalle ovat tervetulleita myös lapinlahtelaiset kirpputorikauppiaat. Jokaiselle torstaille tulee lisäksi oma teemansa.

Palaan vielä tuohon alun kysymykseen. Mihin kaikkeen voidaan laittaa merkki ”Valmistettu Lapinlahdella” tai ”Lapinlahtelaista tuotantoa”, kun puhutaan sellaisista tuotteista, joita voi täältä myös ostaa? Kerro tästä meille ja lähetä tiedot valmistajasta, myyntipaikasta ja tuotteista sekä yhteystiedoista osoitteeseen matti.liisa(at)mattijaliisa.fi Ja mielellään koostettuna, ei pelkkiä linkkejä tai muuta vastaavaa. Katsotaan mitä saadaan aikaan!