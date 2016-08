Vuoden 2015 Lucia-mummon äänestys on alkanut. Ehdolla on viisi Jussinpihan päiväkeskuksen asiakasta, joiden joukosta voittaja valitaan yleisöäänestyksellä. Ehdokkaat ovat Aini Korhonen, 94, Kerttu Turunen, 87, Liisa Valtonen, 84, Ninna Hynninen, 91 ja Elvi Pekkarinen, 91.

Äänestysaikaa on 10.12. asti, ja voittaja kruunataan Lucia-juhlassa Jussinpihassa perjantaina 11.12. Äänestyskuponki löytyy Matti ja Liisa -lehdestä. Ja äänestää voi myös täällä netissä.

Mummot myös Facebookissa: https://www.facebook.com/LuciamummoOfficial/

Lapinlahdella vuonna 2010 aloitettu Lucia-mummoperinne on levinnyt eri puolille Suomea. Tänä vuonna Lucia-mummoa valitaan muun muassa Kokkolassa, Vaasassa, Kirkkonummella ja Turussa.

Ensimmäinen Lucia-mummo, Kaija Vidbom, valittiin päiväkeskuksen asiakkaiden kesken. Vuodesta 2011 Lucia-mummo on valittu yleisöäänestyksellä Matin ja Liisan kautta. Siitä alkaen Lucia-mummoiksi on kruunattu Elsa Ruuskanen vuonna 2011, Eeva Sutinen 2012, Else Järvilehto 2013 ja Aino Tikkanen 2014.