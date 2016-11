Kuvaus ja editointi: Noora ja Nea Knapp

Vuoden 2016 Lucia-mummon äänestys on alkanut. Ehdolla on viisi Jussinpihan päiväkeskuksen asiakasta, joiden joukosta voittaja valitaan yleisöäänestyksellä.

Numero 1 Inkeri Lappalainen 85 v

Numero 2 Eeva Jäppinen 86 v

Numero 3 Kaisa Miettinen 85 v

Numero 4 Ilmi Kaatrasalo 84 v

Numero 5 Helmi Hyvönen 82 v

Äänestysaikaa on 12.12. asti, ja voittaja kruunataan Lucia-juhlassa Jussinpihassa tiistaina 13.12. klo 15 alkavassa juhlassa. Äänestyskuponki löytyy Matti ja Liisa -lehdestä. Ja äänestää voi myös tämän sivun alareunan lomakkeella.

Mummot myös Facebookissa: https://www.facebook.com/LuciamummoOfficial/

Lapinlahdella vuonna 2010 aloitettu Lucia-mummoperinne on levinnyt eri puolille Suomea. Lucia-mummoa valitaan muun muassa Kokkolassa, Vaasassa, Kirkkonummella ja Turussa. Viime vuonna jopa Tervossa.

Ensimmäinen Lucia-mummo, Kaija Vidbom, valittiin päiväkeskuksen asiakkaiden kesken. Vuodesta 2011 Lucia-mummo on valittu yleisöäänestyksellä Matin ja Liisan kautta. Siitä alkaen Lucia-mummoiksi on kruunattu Elsa Ruuskanen vuonna 2011, Eeva Sutinen 2012, Else Järvilehto 2013, Aino Tikkanen 2014 ja Elvi Pekkarinen 2015.

Äänestä Lucia-mummoa alla olevalla lomakkeella kirjoittamalla ehdokkaan nimi ja numero Palautteesi-laatikkoon. Ja oma nimesi yhteystietolaatikkoon.

