Lärvätsalon lipunmyynti sai räväkän lähdön

Lärvätsalon Raittiustalo avaa ovensa Varpaisjärven maalaismarkkinaviikonloppuna. Paikkana on tällä kertaa eksoottisesti Varpaisjärven urheilukenttä. Tapahtuman nimenä on Lärvän Naintiinsvestivaalit ja tapahtuma-aika 21.–23.7.

Perjantain lipunmyyntiä on jo jouduttu rajoittamaan erityisesti VIP-lippujen osalta. Tavallisia lippuja ja –paketteja on vielä saatavilla jonkin verran. Lauantaina Varpaisjärvellä on normaalisti runsaasti väkeä liikkeellä perinteisten maalaismarkkinoiden vuoksi.

Tämän kesän tapahtumassa kisaillaan perinteisen Lärväkruisingin saattelemana Savon ilimakitaran mestarrusvänkääkset ja musiikkipuolella hemmotellaan niin rokkikansaa kuin ysärifaneja. Pääesiintyjän Waldo’s Peoplen lisäksi Pakarokkers rokkaa Esa Pakarisen lauluja rokkiversioiden, savoksi totta kai.

Savon Sanomat tituleerasi aikanaan Lärvätsalon Raittiustalon kulttimaineeseen nousseeksi ilmiöksi. Itse Kari Kuuva on antanut luvan käyttää Lärvätsalo nimeä ja Kuuva on Karhukerhon jäsen numero 1. Idea nimeen on siis napattu Kari Kuuvan tunnetusta kappaleesta.

Aikanaan tapahtuma oli vielä vanhassa myllyssä, tämän vuoden tapahtumapaikaksi on valikoitunut Varpaisjärven urheilukenttä.

– Päätimme kokeilla jotakin erilaista ja suurempaa kuin aikaisemmin. Taloudellinen riski on luonnollisesti merkittävä. Meille tämä on kuitenkin enempi harrastus kuin bisnes. Uskomme kyllä nenän jäävän pinnalle tänäkin vuonna, Elämystalo Ilmiö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marko Romppanen vakuuttaa.

Elämystalo Ilmiön toimitusjohtaja Harri Väänänen kertoo että toissa kesän tapahtumassa kävi noin 1500 henkilöä, suurin osa luonnollisesti ulkopaikkakuntalaisia.

– Tästä saattaa muotoutua Varpaisjärvelle iso matkailutuote joka hyödyttää koko paikkakunnan elinkeinoelämää. Tarvitsimme suuren tilan koska tänä vuonna odotamme paikalle perjantaina jopa tuhatta kävijää, lauantaille saman verran tai enemmän. Toivotaan että kelit suosivat.

ILMAKITARALLA KOREASTI

Ilimakitaran mestarruusvänkääkset on toista vuotta olemassa. Ensimmäisenä vuonna voittajaksi tuli Seppo Jääskeläinen Varpaisjärveltä. Jokainen on tervetullut osallistumaan kisaan, vaikka olisi basisti. Kisa on rento ja jokainen vetää omalla tyylillään. Voittaja valitaan tarkkojen kriteerien saattelemana yleisön huutoäänestyksellä.

– Mikäli saamme firmojen henkilökuntaa yrityksensä nimissä osallistumaan riittävän määrän niin voimme ratkoa erillisen firmamestaruuden. Osallistuminen ei sinänsä maksa mitään. Liput tulee kuitenkin kaikkien ostaa pelipaikalle, kertoo Romppanen.

Lärväkruisinkiin osallistuminen on myös maksutonta ja sinne ovat tervetulleita kaikki.

MELUA JA VÄENPALJOUTTA

Musiikki soi perjantai- ja lauantai-iltoina kello kahteen asti. Torstaina ja sunnuntaina lopetetaan jo kello 24, kertoo Romppanen.

– Pahoittelemme häiriötä jo etukäteen, mutta samalla voi todeta, että satunnaisten tapahtumien aiheuttama häiriö on kohtuudella hyväksyttävä, kun asuu taajama-alueella.

TURVALLISUUTEEN ON PANOSTETTU

Tapahtumassa on riittävästi koulutettuja ja kokeneita järjestyksen valvojia. Lisäksi varsinaisen tapahtuma-alueen ulkopuolella Lions Clubin järjestysmiehet valvovat ympäröivien harjujen alueita.

– Ne nyt varsinaisesti eivät meille kuulu, mutta haluamme varmistaa mahdollisimman hyvin osaltamme kaikkien turvallisuuden ja viihtyvyyden.

Tapahtumasta löytyy tietoa Facebookista: www.facebook.com/larvatsalo