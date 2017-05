Lähde kehittämään yhdessä tai hae rahaa omaan hankkeeseen!

Matin ja Liisan maisemissa -teeman alla on kokoonnuttu kevään aikana muutaman kerran – joka toinen tiistai – vapaamuotoisesti aamu- ja iltakahville Matin ja Liisan Asemalle.

Avoin, hyvin monenlaisten toimijoiden kyläparlamentti vaihtaa tiistaina 30.5. kello 18 alkaen yhden kerran ajaksi paikkaa kunnantalolle ja järjestää teemaillan kehittämistoiminnasta ja hankerahoituksesta. Tilaisuus on avoin kaikille Lapinlahden elävöittämisestä tai hankerahoituksesta kiinnostuneille.

Tilaisuus alkaa kello 17.45 kahvitarjoilulla.

Varsinaisen tilaisuuden alussa kerrotaan Matin ja Liisan -maisemissa kokoontumisista ja kehittämistyön lähtökohdista. Tarkoituksena on tuotteistaa Matti ja Liisa -hahmot ja luoda niiden ympärille markkinointiyhteistyötä. Investoinneista suurena ponnistuksena on ollut esillä kunnan omistaman veturin korjaus. Veturi on sijoitettuna Matin ja Liisan Aseman pihalle, Viitostien varteen.

Varsinaisesta hankerahoituksesta kehittämiseen ja investointeihin tulee kertomaan Sari Hyttinen Ylä-Savon Veturista. Leader-rahoitusta voivat hakea muun muassa yhdistykset, mikroyritykset sekä kunnat ja säätiöt.

Tilaisuudessa esitellään myös audiovisuaalisia ratkaisuja esimerkiksi historian elävöittämiseen digitaalisesti ja lisätyn todellisuuden käyttöön kohteissa. Hannu Karppinen Muikkumediasta tulee kertomaan näistä.

Valtuustosali 30.5.2017 klo 18–20

klo 17.45 kahvitarjoilu

klo 18 Terveisiä Matin ja Liisan maisemista: Jouni Majala

klo 18.15 Uudet ratkaisut historian ja tarinan elävöittämisessä: Hannu Karppinen / Muikkumedia

klo 18.45 Kehittämishanke, investointihanke, yrityshanke… Miten ja mihin saa rahoitusta?: Sari Hyttinen / Ylä-Savon Veturi ry Leader-rahoitus

klo 19.30 Kysymyksiä, keskustelua ja illan yhteenveto

klo 20 Ilta päättyy