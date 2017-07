Kuuntelisin vaikka puhelinluetteloa soittaisivat

Otra: Otra (2016)

Otra-yhtyeen esikoislevy olisi mennyt mitä suurimmalla todennäköisyydellä ohi, jos ei sattuma olisi lanttia pyöräyttänyt niin päin, että Lapinlahden musiikkileirin johtajan haastattelu tuli kohdalle. Juttuhetki lapinlahtelaislähtöisen Heli Haapaniemen kanssa jopa asetti jonkinlaisia odotuksia levylle.

Yhtye asettuu vaivatta kategoriaan ”vaikka puhelinluetteloa soittaisivat”. Ilmaisu on vahvaa ja porukka niin umpimusikaalista, että kykenee tuomaan osaamisensa ja erilaiset mieltymykset yhtyeen käyttöön, sulattamaan vaikutteet yhteen Otraksi. Hyvin erilaisista lähtökohdista, hyvällä näkemyksellä.

Otra kuulostaa paitsi soittajiensa summalta myös hyvin paljon laulajaltaan. Maarit Saarenkunnas on loistava laulaja ja persoonallinen tulkitsija. Kuitenkin rajan sillä puolen, että ei mene yli. Stemmoihin taipuu koko orkesteri – ja millä tavalla.

Levyn hittibiisi on tämä:

Varsinainen helmi ja kohokohta on kuitenkin jätetty levyn loppuun. Kolmen kappaleen voimin pureudutaan syvälle sydämeen. Tavi, Ilman kuuta ja aurinkoa sekä Rauhan satama muodostavat trilogian, jota ei tee enää mieli kuunnella kuin kokonaisuutena. Olen pettynyt, jos kappaleet päättävät levyn näin vain sattumalta.

Kun levy on pyörinyt soittimessa pidempään, on jo tullut kuuntelukertoja soittajille. Alussa kertomani haastatteluhetken takia harmoni nousee ensin mainitsemisen arvoiseksi. Onneksi tuo ihana soitin on saanut kunnianpalautuksen muussakin kuin aivan perinteisimmässä kansamusiikissa. Hyvänkokoinen tontti on Heli Haapaniemellä hoidettavana. Varsinainen sydäntenmurskaaja on kuitenkin Jaana Herlevin viulu, ei mitään tarpeetonta. Jokainen jousen kosketus menee suoraan perille. Lauri Marjakangas on tyylitajuinen kitaristi, jota kuulisi mielellään enemmänkin – vaikka muissakin yhteyksissä.

Maarit Saarenkunnaksen omat sävellykset erottuvat ja nousevat kokonaisuudesta. Ilman uusia sävellyksiä tämä levy jäisi puolikkaaksi. Saarenkunnas on ainakin näiden kappaleiden perusteella löytänyt oman tyylinsä. Kaksi Heli Laaksosen teksteihin tehtyä sävellystä kuulostavat varsinaissuomalaisen korviin aluksi oudoilta mutta sitten raikkailta. Päivitettyä murreilmaisua.

Otra nähdään Siilifolkin lavalla Siilinjärvellä 21.7.2017. Vahva suositus näkemiselle ja kokemiselle kuin myös levyn ostolle. Itse ilahtuisin vielä enemmän, jos paikkana olisi hieman pienempi, intiimimpi tila.

Otra kertoo itsestään näin:

Otran pellolla kukoistaa uusi kansanmusiikki, joka on kupsakkaa kuin tuore ohraleipä ja väkevää kuin savolainen kaski. Laulu on orkesterissa vahvasti esillä, mutta sovitukset antavat runsaasti tilaa myös soittajien taidonnäytteille. Kaikkiruokaisesta yhtyeestä löytyy vankkaa kokemusta niin barokista, progressiivisesta rockista, lattarirytmeistä kuin pop-jazzistakin. Yhtyeen jäseniä yhdistää uteliaisuus, kokeilunhalu ja intohimo musiikkiin. Näistä aineksista syntyy elävää ja vahvaa uutta musiikkia, jossa suomalainen perinnemusiikki ja -runous toimivat voimaa antavana juurena.

