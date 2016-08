Kunnanhallitukselle esitetään kolmea kunnanjohtajaehdokasta

Lapinlahden kunnanjohtajan valintaa varten perustettu työryhmä päätti yksimielisesti esittää, että Lapinlahden kunnanjohtajaksi hakeneista kutsuttaisiin haastatteluun kolme hakijaa: Janne Airaksinen, Antti Jokikokko ja Ilpo Lukkarinen.

Janne Airaksinen on entinen Nilsiän kaupunginjohtaja ja on työskennelyt kuntaliitoksen jälkeen Kuopion kaupungin organisaatiossa konserniohjausjohtajana. Airaksisen isä Heikki Airaksinen on toiminut Varpaisjärven ja Lapinlahden sekä yhdistyneen Lapinlahden kunnan kunnanjohtajana. Tässä yhteishaastattelu vuosien takaa

Antti Jokikokko on Lapinlahden hallintojohtaja ja toimii Lapinlahden kunnanjohtajana hakuprosessin ajan.

Ilpo Lukkarinen taas on Osuuskunta ItäMaidon toimitusjohtaja.

Työryhmä on kokoontunut hakuajan päättymisen jälkeen kolme kertaa: 16.8., 19.8. ja 24.8.

Kaikki jäsenet ovat osallistuneet kaikkiin kokouksiin.

Työryhmä totesi, että Lapinlahden kunnanjohtajan tehtävään on osoitettu runsaasti kiinnostusta. Kaikkiaan hakijoita oli 29, joista merkittävä osa täytti hakuilmoituksessa asetetut kelpoisuusvaatimukset ja lisäksi muita asetettuja valintakriteerejä.

Työryhmä arvioi huolellisesti ja laaja-alaisesti hakijoiden esittämien hakemusten, pätevyyden, ansioiden ja johtamiskokemuksen perusteella hakijoiden edellytyksiä hoitaa menestyksekkäästi Lapinlahden kunnanjohtajan tehtävää.

Kunnanhallitus kokoontuu maanantaina pohtimaan valintaa.