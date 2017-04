Kannatusmittaus ennakoi yllätystä

Puolueiden kannatus Lapinlahdella 3/2017 sekä vaalitulos 2012

Keskusta 35,2% (40,9%)

Perussuomalaiset 19,3% (18,3%)

Kristillisdemokraatit 14,1% (3,1%)

SDP 11,2% (10,5%)

Vasemmistoliitto 8,7% (9,8%)

Vihreä Liitto 5,5% (2,9%)

Kokoomus 5,4% (9,5%)

Muu 0,6% (5,0%)

Virhemarginaali on suurimman puolueen kohdalla +/- 6,6 prosenttiyksikköä.

Matti ja Liisa -lehden Tietoykkönen Oy:llä teettämän kuntavaalitutkimuksen mukaan Kristillisdemokraatit ovat puolueenpuheenjohtaja Sari Essayahin vetämänä saavuttamassa roiman vaalivoiton. Puoluekantansa ilmoittaneiden keskuudessa puolue saavuttaa 14,1 prosentin kannatuksen, mikä paikoiksi muutettuna tietäisi 4–5 paikkaa valtuustossa. Suoraan laskemalla jopa tuon viisi.

Keskustan kannatus on kyselyn mukaan 35,2, mikä tarkoittaisi suoraan 12 paikkaa ja tiukkaa taistelua 13. paikasta. Paikkamäärä vastaisi sitä, minkä viime vaalien pohjalta pelkkä valtuutettujen määrän väheneminen olisi aiheuttanut. Perussuomalaiset olisivat saamassa 19,3 prosentin kannatuksen ja kuusi paikkaa.

SDP ja Vasemmistoliitto saisivat kyselyn äänijaolla molemmat kolme paikkaa. Demarien kannatus on 11,2, joka ei aivan riitä neljänteen paikkaa. Vasemmistoliitto taas keikkuu sillä rajalla, saako se nuo kolme paikkaa vai putoaako kahteen.

Vihreä Liitto sai vastanneiden keskuudessa 5,5 prosentin ja Kokoomus 5,4 prosentin kannatuksen. Tuloksella saisi yhden paikan. Molemmat keikkuvat tosin sillä rajalla, että toinen paikka on varsin mahdollinen.

Vaaleissa valitaan 31 valtuutettua. Nykyisessä valtuustossa on 35 jäsentä.

Keskustalla on tällä hetkellä valtuutettuja 15, Perussuomalaisilla 7, SDP:llä 4, Kokoomuksella 3 ja Vasemmistoliitolla 3.

Vihreillä, Kristillisdemokraateilla ja Lapinlahti 2013 -listalla on yksi valtuutettu kullakin.

Kolmasosa ei kerro kantaansa

Tutkimuksen kohderyhmänä on Lapinlahden äänestysikäinen väestö. Haastattelut (300 kappaletta) tehtiin monikanavaisesti puhelinhaastattelujen ja internet-kyselyn yhdistelmänä 20.3.–27.3. Otos muodostettiin satunnaisotannan ja kiintiöpoiminnan yhdistelmällä.

Puhelinhaastatteluista vastasivat Tietoykkönen Oy:n omat tutkimushaastattelijat. Puhelinhaastattelujen osuus otoksesta oli 279 haastattelua ja internet-kyselyn osuus 21 haastattelua. Aineisto on painotettu tilastollisesti vastaamaan Lapinlahden väestöä sukupuolen ja iän suhteen.

Puoluekantansa suostui ilmaisemaan 65,3 prosenttia vastaajista eli 196 henkilöä. Suurimman puolueen kohdalla tilastollinen virhemarginaali on 6,6 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimusyhtiön arvion mukaan Kristillisdemokraattien nousu ja Kokoomuksen jonkinasteinen lasku ovat tämän kyselytutkimuksen kiistattomia tuloksia. Muiden puolueiden kannatusmuutokset mahtuvat virhemarginaalin sisään.

Kannatusarvion laskennassa on käytetty korjauskertoimia, jotka pohjautuvat edellisiin kunta- ja eduskuntavaaleihin.

Äänestysaktiivisuus nousussa

Puoluekantansa ilmaisseista 48 prosenttia pitää puoluekantaansa kuntavaaleissa täysin varmana ja 49 prosenttia melko varmana. Puoluekannan varmuus kasvaa vanhimpien vastaajien keskuudessa (65+ vuotiaat). Ammattiaseman suhteen tarkasteltuna varmimpia puoluekannastaan ovat eläkeläiset.

Taistelu äänistä käydään siis sen kolmanneksen parissa, joka oli tutkimusta tehdessä haluton ilmoittamaan puoluekantaansa.

Ilahduttava uutinen on, että kaikista vastaajista 56 prosenttia pitää kuntavaaleissa äänestämistä täysin varmana. Lisäksi 25 prosenttia käy melko varmasti äänestämässä. Neljä vuotta sitten äänestysprosentti oli 58,8.