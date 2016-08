Talvivaaran kaivosta koskevissa uutisissa saavutettiin jo viime vuonna jonkinlainen kyllästymispiste. Ympäristöluvan vastaisiin juoksutuksiin joutuminen ei ollut iso uutinen. Koko kaivosalue ongelmineen katosi johonkin turvapaikanhakijoiden ja rasismikeskustelun alle.

Vaikutuksiltaan meidänkin kotivesiimme vaikuttava Talvivaara on nousemassa nyt uudelleen keskusteluun tuoreen faktaa ja fiktiota yhdistävän elokuvan Jättiläinen ansiosta. Aiheesta ilmestyy myös kevään aikana kirja, jossa kaivoksen tarinasta yritetään tehdä kokonaiskuvaa.

Elokuva on mykistävä, hämmentävä. Tapahtuiko kaikki todella noin? Olisiko se voinut tapahtua noin? Sekoittuvatko valvojan ja luvanmyöntäjän tai lausunnonantajan roolit, jos tehtävänä on samalla edistää elinkeinoa? Tuskin aivan esitellyllä tavalla, mutta varjon elokuva heittää aina ministeriöihin saakka.

Talvivaaraa voisi kuvata helmikuussa aloittavan toimitusjohtajan lausahduksella, että kyseessä ei ole tavallinen kaivos. Hän tarkoitti vähän muuta, mutta tavallisuudesta poikkeaminen on tarkoittanut uuden opettelua monellekin virastolle. Laki ja todellisuus ovat olleet monestikin ristiriidassa – viimeksi joulukuussa kun ei voitu myöntää lupaa juoksutuksille, jotka kuitenkin kai olivat turvallisuuden kannalta välttämättömiä.

Uusi toimija luo kuitenkin uskoa, että ongelmat ovat joskus ratkaistavissa.

Kainuun ELY-keskus määräsi Talvivaara Sotkamo Oy:n kunnostamaan kaksi lähijärveä. Tämän ainutlaatuisen päätöksen toteutumisen suhteen ei ehkä voi olla niinkään toiveikas kuin kaivoksen tulevaisuuden. Yhtiö on tukevasti konkurssissa.

Jos et halua nauraa elokuvissa, niin käy katsomassa Jättiläinen.