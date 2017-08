Future Cup asfalttisprintsarja jatkuu Lapinlahdella 127 kilpailijan voimin

Tulevana lauantaina klo 13 ja sunnuntaina klo 12 Lapinlahden Monitoimitalon ympäristössä ajettavassa Radio Sandels Future Cup asfalttisprintsarjan neljännessä kilpailuviikonlopussa panoksena on – ei sen enempää eikä vähempää kuin askelmerkit elokuun lopulla Rovaniemen Napapiirillä ajettavaan finaaliviikonloppuun.

Perjantaina klo 12-16.30 Lapinlahden Torilla järjestettävästä kilpailujen esittelytilaisuudesta käynnistyvässä vauhtiviikonlopussa yhteensä 127 kilpailijaa mittaa paremmuuttaan vauhdikkaalla 2,5 kilometrin mittaisella asfalttibaanalla, joka perinteiseen tapaan ajetaan sunnuntain toisessa osakilpailussa toiseen suuntaan.

Samanaikaisesti juusto- ja viinijuhlien kanssa järjestettävässä kilpailussa 4-veto Cupin 12 pisteen sarjajohtaja, Skoda Octavia WRC kilpurilla ajavalla Jarmo Autiolla on elämänsä tilaisuus ottaa iso kiinnitys MestariSauna by Salvos toiseen pääpalkintoon ja Nuorten Luokassa Oskari Heikkisellä on mahdollisuus karata tavoittamattomaan sarjajohtoon. 4-Veto Cupissa kaikki muut Aution kanssakilpailijat ovat ns. pakollisten luokkavoittojen edessä, mikäli haluavat sarjan marraskuisen palkintogaalan jälkeen kotipihallaan Salvoksen laadukkaassa saunassa nautiskella.

Sen sijaan 2-Veto Cupissa, Cuppikunkussa ja Joukkuekilpailussa kilvanajo maineesta, kunniasta sekä erittäin laadukkaista sarjapalkinnoista käy kiivaana kun vain muutama sarjapiste erottaa kärkimiehet palkintosijojen ulkopuolisilla sijoituksilla ajavista. Näin ollen Lapinlahdella tullaan, aikaisempien osakilpailujen tapaan, näkemään huikeaa kilvanajoa sekunnin kymmennyksistä eli periksiantamattomasta taistelusta paremmuudesta.

Lapinlahden Urheiluautoilijat sekä Future Cup sarjaorganisaatio toivottaa niin kilpailijat kuin ennen kaikkea runsaslukuisen yleisön tervetulleeksi tapahtumiin. Päivälippu maksaa 10eur ja alle 12 vuotias nuori pääsee tapahtumaan aikuisen seurassa ilmaiseksi.

FUTURE-CUP 2017: Sarjatilanteet 6/10 osakilpailun jälkeen

4-Veto Cup, top-5:

1. Jarmo Autio, Skoda Octavia WRC, 97 pistettä

2. Toni Kuortti, Mitsubishi Lancer Evolution VII, 85 pistettä

3. Mika Myllylä, Mitsubishi Lancer Evolution VI, 84 pistettä

4. Jukka Tenho, Mitsubishi Lancer Evolution VI, 84 pistettä

5. Matti Santti, Mitsubishi Lancer Evolution IV, 82 pistettä

2-Veto Cup, top-5:

1. Mika Perttula, Toyota Corolla, 93 pistettä

2. Marko Perttula, Ford Fiesta, 90 pistettä

3. Jasu Saarinen, BMW M3, 89 pistettä

4. Heikki Leinonen, Honda Civic Type-R, 87 pistettä

5. Timo Rajala, Honda Civic, 87 pistettä

Nuoret, top-6:

1. Oskari Heikkinen, Ford Fiesta 1,6, 91 pistettä

2. Niko Ahola, Toyota Corolla G6, 69 pistettä

3. Jeremias Salomäki, Suzuki Swift GTi, 67 pistettä

4. Roope Suomalainen, Suzuki Swift GTi, 65 pistettä

5. Saku Hynynen, Citroen C2 VTS, 59 pistettä

6. Rasmus Tuominen, Suzuki Swift Sport, 59 pistettä

Cuppikunkku, top-6:

1. Mika Perttula, Toyota Corolla, 140 pistettä

2. Oskari Heikkinen, Ford Fiesta 1,6, 140 pistettä

3. Jasu Saarinen, BMW M3, 138 pistettä

4. Heikki Leinonen, Honda Civic Type-R, 130 pistettä

5. Timo Rajala, Honda Civic, 130 pistettä

6. Tiina Lassila, BMW M3, 130 pistettä

Joukkuekilpailu, top-5:

1. Team Nordpeak (Tarmo Ollila, Mikko Lassila, Tiina Lassila), 345 pistettä

2. Power Oil Team (Mika Perttula, Juha-Pekka Pesonen, Marko Perttula), 344 pistettä

3. Hämeen Hurjat (Jari Lamminsivu, Aki Mansikkamäki, Marjo-Riitta Lunden), 340 pistettä

4. Team Malmisepeli (Oskari Heikkinen, Heikki Leinonen, Markus Juntunen), 323 pistettä

5. Kokkolan Vetomiehet (Kari Heinua, Jarmo Autio, Sami Mukkala), 318 pistettä

Future Cup asfalttisprintsarjan 2017 jäljellä olevat osakilpailut:

– 5.8.2017 – Lapinlahti #1, Lapinlahden Autourheilijat

– 6.8.2017 – Lapinlahti #2, Lapinlahden Autourheilijat

– 25.8.2017 – Rovaniemi #1, Rovaniemen UA

– 26.8.2017 – Rovaniemi #2, Rovaniemen UA