Jaetun maan lapset on ollut tärkeä projekti Tuula Väisänen-Fältille

Kesä 1944, Salmi. Sota on päättynyt. Linnun perheen isä on nähnyt enneunen, jonka myötä perhe lähtee etsimään uutta elämää. Koti löytyy Lapinlahden Alapitkältä.

– Evakkojunassa tulleiden puvut olivat hyvin vaatimattomia. Sodan vuoksi kankaiden ja ompelutarvikkeiden saaminen oli vaikeaa. Pellavaa viljeltiin ja siitä valmistettiin lankaa ja kankaita kotien tarpeisiin, kertoo suunnittelutyöstä vastannut Tuula Väisänen-Fält.

Lähtökohtana Jaetun maan lapset -näytelmän vaatesuunnittelussa oli sodanjälkeisen ajan pukeutuminen. Apuna suunnittelussa hän käytti kirjojen kuvituksia sekä omia kokemuksiaan Karjalan evakoista.

Yksityiskohtia hiomassa

Ylä-Savon ammattiopiston entinen käsi- ja taideteollisuusalan opettaja Väisänen-Fält on kokenut puvustaja. Yhteistyö kirjailija Minna Kettusen kanssa on kestänyt vuosia, ja puvustettuja näytelmiä on takana vuosikymmenien ajalta. Tämän kesän näytelmä on kuitenkin poikkeava kokemus siinä mielessä, että aihe on hänelle hyvin henkilökohtainen.

– Äitini tuli 40-luvulla evakkona Karjalasta, ja olen itse saanut kasvaa kahden maan kulttuuriin. Opin esimerkiksi, että karjalaisilla ja savolaisilla oli erilainen tapa sitoa huivinsa. Tämäkin yksityiskohta on otettu näytelmässä huomioon.

Myös Lotta-pukujen nauhoihin ja sotilaspukujen kauluksissa oleviin kokardeihin on kiinnitetty huomiota. Eihän se nyt sovi, jos luutnantti onkin yhtäkkiä kenraali.

Jäämistöjen aarteita

Väisänen-Fält ei halunnut tehdä näytelmän evakoista ryysyläisiä, sillä eivät he sitä oikeastikaan olleet.

– Kaikista kirjojen kuvituksista päätellen ihmiset pyrkivät olemaan siisteissä ja jopa värikkäissäkin vaatteissa. Puvuista tosin näki, että ne oli tehty vähistä materiaaleista. Esimerkiksi kankaan leikkaus saattoi olla erikoinen.

Kun suunnitteluvaihe oli saatu päätökseen, alkoi kankaiden ja muiden tarvikkeiden hankinta. Väisänen-Fältille tarjottiin sattumalta jäämistöistä jääneitä vaatteita ja muuta rekvisiittaa.

– Koska harrastajateatterissa ei ole erillisiä tarpeistonhoitajia, se on jäänyt minun tehtäväkseni. Pukujen valmistuksessa on ollut tärkeänä apuna Kaskikuusen Kansalaisopiston ompelijaryhmä, joka on tuonut runsaasti kankaita ja tarvikkeita näytelmäpukujen tarpeisiin.

IngmanEdu mukana

Vaikka moni vaate valmistuukin lapinlahtelaisena käsityönä, on osa niistä annettu myös Toivalassa sijaitsevan Ingmanedun toisen vuosikurssin opiskelijoiden tehtäväksi.

– Teimme projektin aluksi kuvakollaasin aikakauden vaatteista ja elinympäristöistä. Kävimme lisäksi opiskelijoiden kanssa tutustumassa näytelmän miljööseen Alapitkällä ja samalla myös asutusmuseoon, kertoo Ingmanedun vaatetusmuotoilu ja stailausalan opettaja Pirkko Pekkala.

Kun pukuja alettiin valmistaa, opiskelijoilla oli käsissään suunnittelijan luonnoksia puvuista, kuvakollaasit ja näytelmän käsikirjoitus. Roolituksia ei vielä ollut tehty, mutta mielikuvissa syntyneet ajatukset roolihenkilöistä antoivat suuntaviivoja sille, millaisia näytelmän henkilöt voisivat olla.

– Oli mielenkiintoista selvittää millaisia vaatteita 40-luvulla on ollut ja mitä värejä on käytetty. Jätimme pukuihin tavallista reilumman saumavaran, jotta niiden kokoa on mahdollista muokata näyttelijöiden koon mukaan, opiskelija Heta Tiihonen kertoo.

Maiju Korhonen

Alapitkän nuorisoseura esittää juhlavuoden kunniaksi Minna Kettusen kirjoittaman näytelmän Jaetun maan lapset.

Näytelmän kantaesitys on Alapitkän nuorisoseuran kesäteatterissa Alapitkällä 2.7.2017.

Esitykset Alapitkän nuorisoseuran kesäteatterissa 2.7.-23.7.2017